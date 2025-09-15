Seville zažiaril pred zrakom Bolta: Hovoril mi, že budem majstrom sveta. Lyles nemal svoj deň

TOKIO. Pred zrakom najrýchlejšieho muža všetkých čias získal v kráľovskej atletickej disciplíne na MS v Tokiu zlatú medailu Jamajčan Oblique Seville.
Dvadsaťštyriročný šprintér triumfoval v behu na 100 m v osobnom rekorde 9,77 sekundy a napodobnil svojho krajana Usaina Bolta, ktorý sledoval jeho výkon z VIP lóže na národnom štadióne v japonskej metropole.
Seville sa stal prvým Jamajčanom od Bolta, ktorý získal titul majstra sveta v hladkej stovke. V nedeľňajšej súťaži zdolal favorizovaného krajana Kishaneho Thompsona.
Dočkal sa tak zadosťučinenia, keď v predchádzajúcich dvoch šampionátoch obsadil vo finále stovky vždy štvrté miesto.
Získal prvú individuálnu medailu v kariére, v zbierke má iba bronz z krátkej štafety z Budapešti 2023.
VIDEO: Finále stovky mužov na MS v atletike 2025
„Dokázal som, že mám odhodlanie šampióna. Napriek tomu som panikáril, nevedel som, čo sa deje počas semifinále. Silný finiš na posledných 30 až 40 metroch bolo niečo, s čím som bojoval celú sezónu.
Teraz som to zdokonalil a bol som si istý, že ak to predvediem vo finále, tak vyhrám. Vedel som, že ak budem mať silný finiš, ostatní ma nepredbehnú,“ citoval víťaza oficiálny portál šampionátu.
Jamajka sa dočkala zlata v najsledovanejšej disciplíne šampionátu opäť po desiatich rokoch, Bolt triumfoval v Pekingu v roku 2015. Svetový rekordér si súboj svojich krajanov vychutnal v Tokiu priamo v hľadisku.
Seville preletel cieľovým priestorom a z radosti na sebe roztrhal dres.
„Je to úžasný pocit súťažiť pred Usainom. Jeho tréner vedie aj mňa a viem, že obaja sú na mňa teraz veľmi hrdí. Hovorili mi: 'Budeš majster sveta'. Dokázal som pred ním, že som šampión a som na to veľmi hrdý,“ povedal Seville.
Bolt získal počas aktívnej kariéry 11 svetových titulov a osemkrát bral zlato na olympijskej pôde.
Thompsona považovali za favorita, napokon sa musel zmieriť so striebrom, rovnako ako pred rokom na OH v Paríži. Jamajka aj vďaka nemu obsadila prvé dve priečky na MS prvýkrát od OH 2012.
„Toto bola pre mňa nová skúsenosť. Nikdy som nebehal toľko pretekov počas sezóny. Pomohlo mi to analyzovať a zistiť, kto naozaj som a vidieť každú maličkosť, na ktorej môžem v budúcnosti pracovať,“ skonštatoval Thompson.
Pódium doplnil obhajca titulu Američan Noah Lyles, ktorému sťažovali prípravu zranenia.
„Želal som si, aby som mal za sebou viac pretekov. Rozdiel medzi minulým rokom a týmto bolo moje zranenie. Žiaľ, preto som musel veľa vecí uponáhľať. Na majstrovstvá sveta som prišiel s iba štyrmi pretekmi na 100 m za sebou.
Dnes to nebol deň na zisk zlatej medaily. Teraz sa už sústredím na 200-vku, to je moja parketa,“ vyhlásil Lyles, ktorý má na konte tri tituly majstra sveta v behu na 200 m.