Ochrana ženského športu. Takmer všetky atlétky absolvovali pred MS test pohlavia

TOKIO. Podľa údajov Svetovej atletiky (WA) už viac ako 95 percent športovkýň absolvovalo pred MS v Tokiu jednorazové testovanie na určenie pohlavia.
Testy zaviedla WA pre ženy na všetkých podujatiach, ktoré sa započítavajú do svetového rebríčka.
Podľa utorkového stanoviska WA sa testovania ešte nezúčastnili niektoré športovkyne z Francúzska a Nórska, ktoré by tak mali spraviť pred sobotným štartom šampionátu.
„Testovanie bolo reakciou všetkých na ochranu ženského športu,“ povedal prezident WA Sebastian Coe pre agentúru DPA.
Coe zároveň potvrdil, že počas MS bude získavať čo najviac spätnej väzby pre zaručenie bezproblémového procesu testovania v najbližších rokoch.