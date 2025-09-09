Ochrana ženského športu. Takmer všetky atlétky absolvovali pred MS test pohlavia

Atletika - ilustračný záber
Atletika - ilustračný záber (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|9. sep 2025 o 13:06
ShareTweet0

Testovaním prešlo viac ako 95 percent účastníčok MS.

TOKIO. Podľa údajov Svetovej atletiky (WA) už viac ako 95 percent športovkýň absolvovalo pred MS v Tokiu jednorazové testovanie na určenie pohlavia.

Testy zaviedla WA pre ženy na všetkých podujatiach, ktoré sa započítavajú do svetového rebríčka.

Podľa utorkového stanoviska WA sa testovania ešte nezúčastnili niektoré športovkyne z Francúzska a Nórska, ktoré by tak mali spraviť pred sobotným štartom šampionátu.

„Testovanie bolo reakciou všetkých na ochranu ženského športu,“ povedal prezident WA Sebastian Coe pre agentúru DPA.

Coe zároveň potvrdil, že počas MS bude získavať čo najviac spätnej väzby pre zaručenie bezproblémového procesu testovania v najbližších rokoch.

Atletika

    Atletika - ilustračný záber
    Atletika - ilustračný záber
    Ochrana ženského športu. Takmer všetky atlétky absolvovali pred MS test pohlavia
    dnes 13:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Ochrana ženského športu. Takmer všetky atlétky absolvovali pred MS test pohlavia