Česká hviezda o Zapletalovej: Emma mi spravila najväčšiu radosť, vo finiši bola skvelá

BRATISLAVA. V minulom desaťročí patrila k svetovej atletickej špičke. Po ukončení kariéry sa venuje synovi Matyášovi a nedávno sa zviditeľnila aj účasťou v televíznej reality šou Survivor.
Preteky na 400 m cez prekážky na majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu pozorne sledovala aj Zuzana Hejnová, česká rekordérka (52,83), dvojnásobná majsterka sveta (2013 a 2015) a olympijská medailistka (2012) v tejto disciplíne.
Na svetovom šampionáte 2025 zvíťazila najväčšia favoritka Femke Bolová z Holandska, slovenská bežkyňa Emma Zapletalová dobehla tretia a získala bronz.
"Môj tip po semifinálových behoch vyšiel prakticky len na víťazku a som rada, že Femke sa konečne dočkala zlata. Najväčšiu radosť mi však určite urobila Emma, ktorú sledujem celú sezónu a pred začiatkom MS som jej verila, že na má na medailu.
Vo finále som si vravela, že to bude veľmi ťažké, ešte z druhej dráhy, ale o to je bronzová medaila sladšia a cennejšia. Získať medailu v šprinte je naozaj niečo výnimočné.
Celkovo sa bežalo veľmi rýchlo, ale opäť sa ukázalo, že finále sú celkom iné preteky, než rozbehy a predovšetkým semifinále," reagovala pre Sportnet 38-ročná Hejnová.
VIDEO: Finále behu na 400 m cez prekážky žien
Emma Zapletalová štartovala vo finále MS v najmenej výhodnej krajnej druhej dráhe. Štadión v Tokiu má deväť dráh a prvá dráha ostala voľná. Spomedzi finalistiek mala až šieste najlepšie sezónne maximum.
Po poslednej prekážke ešte bežala Slovenka s miernym odstupom na štvrtej pozícii, ale Američanka Anna Cockrellová v závere vytuhla a naopak, Zapletalová dokázala ešte zrýchliť.
"Emma podávala stabilné výkony počas celej sezóny, čo je dôležité a v najdôležitejších pretekoch roka by mala mať najlepšiu formu. Čo sa potvrdilo. To, že niekto beží rýchlo raz v sezóne, to nie je presvedčivé.
Takže to, že mala až šiesty najlepšie sezónne maximum nič neznamenalo. Vo finiši bola Emma skvelá, výborne si rozvrhla tempo a útočila zozadu, čo je vždy lepšie než, pred niekým utekať. Skvelo využila príležitosť a bronz jej patrí právom," dodala Hejnová.
Jedna z najúspešnejších českých športovkýň nedávnej minulosti vyhrala viacero mítingov prestížnej Diamantovej ligy.
Na OH 2012 v Londýne dobehla na 400 m cez prekážky pôvodne tretia, po diskvalifikácii Rusky Natalie Anťuchovej usvedčenej z dopingu sa posunula na striebornú pozíciu.
Okrem medailí z behu na 400 m cez prekážky prispela aj k viacerým úspechom českej štafety na 4x400 m (napríklad bronz na ME 2012). V roku 2013 ju vyhlásili za najlepšiu atlétku Európy.
Kariéru ukončila v roku 2022.