Gyulay: Vraví sa, že športovci umierajú dvakrát. Verím, že je to tak

Vieme, že vás spájali dobré vzťahy s vaším veľkým súperom a naším prvým kajakárskym majstrom sveta Attilom Szabóm. Navzájom ste si boli na svadbách. Pred našou debatou vás nechával pozdraviť, takisto ako náš bývalý reprezentačný tréner Pavel Blaho. Ten vravel, že pretekári zo Slovenska istý čas chodievali trénovať spolu s vami do Budapešti...

Pri športe človek získa veľa priateľov. S Attilom sme si v minulosti boli blízki. Ako pretekár bol viackrát v Maďarsku, ale v čase môjho neskoršieho pracovného pobytu v Komárne som pracoval so Štefanom Viszlayom a Attila bol vyťažený svojou prácou. V posledných rokoch sme sa spolu nestretávali, ale mám naňho veľmi pekné spomienky.

Získali ste štyri olympijské medaily, z toho dve zlaté. Szabó bol majster sveta v K1 na neolympijskej trati 10 km, ale na OH 1988 v Soule, kde ste vy suverénne zvíťazili v K1 na 500 m a boli ste aj členom zlatého štvorkajaka, on skončil „len“ šiesty na päťstovke a siedmy na kilometri. V Barcelone 1992 potom bol so štvorkajakom tesne štvrtý. Čo mu podľa vášho názoru chýbalo, aby získal olympijskú medailu?

Attila by si bez tieňa pochybností zaslúžil olympijské pódium. Ak by bol členom maďarského reprezentačného tímu, mohol získal medailu na OH v štvorkajaku, pretože bol vynikajúci kajakár. Ale hoci olympijský kov nezískal, mal peknú kariéru.