Ošiaľ v Záhrebe. Mladý talent má dosť sebavedomia, aby zdolal elitné lyžiarky

„Pracovala som naozaj tvrdo, aby som sa dostala do svetovej špičky. Celú zimu som trénovala a v lete sa pripravovala,“ povedala pre RTVS osemnásťročná lyžiarka.

„Dosiahli sme neuveriteľný výsledok. Trvalo trinásť rokov, aby sa dve Chorvátky umiestnili v najlepšej desiatke. Som veľmi spokojná so svojim lyžovaním.

Po tomto výsledku môžem ísť ešte viac nahor. Zostala som pokojná a s tlakom som sa vysporiadala,“ prezradila pre Sportnet.hr Ljutičová.

V priebežnom hodnotení slalomu drží výborné desiate miesto. Čoskoro by sa mohla prepracovať aj do elitnej pätnástky a súťažné číslo by si losovala.