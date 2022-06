Návrat Weissa do Gruzínska. Súperom Slovana v 1. predkole Ligy majstrov bude Dinamo Batumi

Ešte však nie je koniec. Žrebovať sa budú dve šťastné dvojice, z ktorých porazení nepôjdu do 2. predkola Európskej konferenčnej ligy, ale priamo do 3. predkola najmladšej klubovej európskej súťaže.

The New Saints (WAL) vs. Linfield (NIR).

Bodø/Glimt (NOR) vs. KÍ (FRO).

