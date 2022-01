Američania nominovali do Pekingu až 15 univerzitných hráčov

brankári: Drew Commesso (Boston University/NCAA), Strauss Mann (Skelleftea AIK/Švéd.), Pat Nagle (Reading Royals/ECHL)

obrancovia: Brian Cooper (IK Oskarshamn/Švéd.), Brock Faber (University of Minnesota/NCAA), Drew Helleson (Boston College/NCAA), Steven Kampfer (AK Bars Kazaň/KHL), Aaron Ness (Providence Bruins/AHL), Nicklaus Perbix (St. Cloud State University/NCAA), Jake Sanderson (University of North Dakota/NCAA), David Warsofsky (ERC Ingolstad/Nem.)

útočníci: Nicholas Abruzzese (Harvard University/NCAA), Kenny Agostino (Torpedo Nižnij Novgorod/KHL), Matty Beniers (Univesity of Michigan/NCAA), Brendan Brisson (University of Michigan/NCAA), Noah Cates (University of Minnesota-Duluth/NCAA), Sean Farell (Harvard Univeristy/NCAA), Sam Hentges (St. Cloud State University/NCAA), Matthew Knies (Univesity of Minnesota/NCAA), Marc McLaughlin (Boston College/NCAA), Ben Meyers (Univesity of Minnesota/NCAA), Andy Miele (Torpedo Nižnij Novgorod/KHL), Brian O´Neill (Jokerit Helsinki/KHL), Nick Shore (Sibir Novosibirsk/KHL), Nathan Smith (Minnesota State University/NCAA)

hlavný tréner: David Quinn, asistenti: Mike Hastings, Brett Larson, Scott Young, David Lassonde

generálny manažér: John Vanbiesbrouck