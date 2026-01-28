Budú hrať slovenskí hokejisti v Miláne vo štvrťfinále? Kedy sa vráti Petra Vlhová?

Bude to jedinečná možnosť vidieť hrať v jednom tíme Juraja Slafkovského, Dalibora Dvorského, Pavla Regendu aj veterána Tomáša Tatara. A možno sa vráti aj Petra Vlhová.
V Taliansku sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026 zimné olympijské hry.
Ich srdcom bude Miláno, súťaže v alpskom a severskom lyžovaní, biatlone, sánkovaní, boboch či v skiatlone, ktorý je novým športom v programe hier, sa však uskutočnia ďaleko od metropoly Lombardska.
V slovenskej výprave figuruje 53 športovcov. Najväčšia pozornosť fanúšikov sa sústredí na zápasy hokejového turnaja, na ktorom sa po dvanástich rokoch predstavia aj hráči z NHL.
Medzi najväčších favoritov patria zámorské tímy Kanady a USA, škandinávska dvojica Fínsko a Švédsko, silný tím bude mať aj Česko.
Slováci môžu v tvrdej konkurencii prekvapiť. Pre nich je cieľ postup do štvrťfinále. Formát turnaja sa nezmenil. Dvanásť tímov je rozdelených do troch skupín po štyroch.
Zverenci trénera Vladimíra Országha nastúpia v C-skupine proti Fínsku, domácemu Taliansku a Švédsku. Po zápasoch v skupinách sa vytvorí spoločná tabuľka všetkých dvanástich tímov.
Víťazi skupín sa zoradia podľa bodov a skóre na 1. až 3. mieste, druhé tímy na 4. až 6. mieste, tretie na 7. až 9. mieste a štvrté tímy na 10. až 12. mieste.
Prví štyria zo spoločnej tabuľky majú isté štvrťfinále, ostatné tímy čaká play off o postup medzi najlepšiu osmičku. Vytvoria v ňom dvojice podľa poradia v tabuľke (5. proti 12., 6. proti 11. atď).
Dobrú fazónu mala pred zimnou olympiádou biatlonistka Paulína Bátovská Fialková, v štafete sa kvarteto Sloveniek pokúsi o prienik do najlepšej šestky.
Krasokorčuliar Adam Hagara sa na nedávnych majstrovstvách Európy prvý raz v kariére dostal do Top 10. A v hre je ešte aj štart Petry Vlhovej v slalome. Slovenka naposledy súťažila na zjazdovke pred vyše dvoma rokmi, keď sa zranila v pretekoch Svetového pohára v Jasnej.
V posledných dňoch sa však intenzívne pripravuje a oznámila, že sa pokúsi vrátiť práve na olympijskej zjazdovke v Cortine d'Ampezzo.
