Brignoneová má skvelú formu. Ovládla domáce super-G a vyrovnala Vlhovej rekord

.Na domácej zjazdovke delle Tofane triumfovala s náskokom 58 stotín pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Tretia skončila so stratou 1,08 sekundy ďalšia švajčiarska reprezentantka Corinne Suterová.

Brignoneovú neprekonala ani Lindsey Vonnová, ktorá mala na druhom medzičase štvrtý najlepší čas, následne jej však podkĺzla lyža a spadla. Tridsaťštyriročná Talianka si tak pripísala štvrté víťazstvo v sezóne a prvé v super-G.

"Vedela som, že keď chcem ísť rýchlo, musím predviesť čisté výjazdy. Keď som prešla cieľom, povedala som si, že by to mohlo stačiť, ale za mnou išlo ešte veľa pretekárok. Keď ďalšie postupne prichádzali do cieľa, videla som, že môj čas je naozaj veľmi dobrý," povedal pre Eurosport Brignoneová.

Na čele celkového poradia má 639 bodov, o 106 viac ako Švajčiarka Camille Rastová. Tretia je s mankom 132 b Švédka Sara Hectorová. Ani jedna z nich v pretekoch neštartovala.

Brignoneovú sa v celkovej klasifikácii disciplíny posunula na druhú priečku, na vedúcu Gutovú-Behramiovú stráca 35 bodov. V Cortine zažila úspešný víkend, v sobotňajšom zjazde obsadila tretiu priečku.