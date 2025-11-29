ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v americkom stredisku Copper Mountain. Na programe je obrovský slalom žien.
V štáte Colorado sa druhé kolo začne o 21:30 SEČ, pričom najvýhodnejšiu pozíciu bude mať Novozélanďanka Alice Robinsonová, ktorá dosiahla v úvodnej jazde najrýchlejší čas.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Copper Mountain 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
29.11.2025 o 21:00
Obrovský slalom žien, 2. kolo, Copper Mountain
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 2. kola obrovského slalomu žien na americkej zjazdove Cooper Mountain.
Ženy majú za sebou jeden obrovský slalom z úvodu sezóny v rakúskom Soeldene, ktorý opanovala domáca pretekárka Julia Scheibová pred Paulou Moltzanovou a Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, ktorá už do sezóny pre zranenie kolena nezasiahne.
Ženy majú za sebou jeden obrovský slalom z úvodu sezóny v rakúskom Soeldene, ktorý opanovala domáca pretekárka Julia Scheibová pred Paulou Moltzanovou a Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou, ktorá už do sezóny pre zranenie kolena nezasiahne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 21:00.