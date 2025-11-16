Braathen si vypracoval v prvom kole solídny náskok, Slovák jazdu nedokončil

Lucas Pinheiro Braathen
Lucas Pinheiro Braathen (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. nov 2025 o 11:06 (aktualizované 16. nov 2025 o 11:37)
Druhé kolo je na programe o 13:00 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi

Slalom mužov - 1. kolo:

1.

Lucas Braathen

Brazília

54,13 s

2.

Clement Noel

Francúzsko

+0,41 s

3.

Timon Haugan

Nórsko

+0,49 s

LEVI. Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen bol na čele výsledkovej listiny 1. kola úvodného mužského slalomu sezóny Svetového pohára v Levi.

Rodák z Nórska mal po odjazdení prvej tridsiatky pretekárov náskok 41 stotín sekundy pred obhajcom prvenstva z fínskeho strediska a úradujúcim olympijským šampiónom Clementom Noelom z Francúzska. Tretí bol Nór Timon Haugan s mankom 0,49 s.

Držiteľ malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nór Henrik Kristoffersen figuroval na deviatej pozícii so stratou 1,23 s na Braathena.

Na štarte pretekov bol s číslom 76 aj slovenský reprezentant Adam Nováček, ktorý čakal debutoval vo Svetovom pohári.

Po dvoch medzičasoch strácal na vedúceho Braathena 82 stotín sekundy, no následne pri prechode do strminy dostal „špicara“ a vypadol.

VIDEO: Jazda Nováčka v prvom kole

Zjazdové lyžovanie

