Braathen si vypracoval v prvom kole solídny náskok, Slovák jazdu nedokončil

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi
Slalom mužov - 1. kolo:
1.
Lucas Braathen
Brazília
54,13 s
2.
Clement Noel
Francúzsko
+0,41 s
3.
Timon Haugan
Nórsko
+0,49 s
LEVI. Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen bol na čele výsledkovej listiny 1. kola úvodného mužského slalomu sezóny Svetového pohára v Levi.
Rodák z Nórska mal po odjazdení prvej tridsiatky pretekárov náskok 41 stotín sekundy pred obhajcom prvenstva z fínskeho strediska a úradujúcim olympijským šampiónom Clementom Noelom z Francúzska. Tretí bol Nór Timon Haugan s mankom 0,49 s.
Držiteľ malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nór Henrik Kristoffersen figuroval na deviatej pozícii so stratou 1,23 s na Braathena.
Na štarte pretekov bol s číslom 76 aj slovenský reprezentant Adam Nováček, ktorý čakal debutoval vo Svetovom pohári.
Po dvoch medzičasoch strácal na vedúceho Braathena 82 stotín sekundy, no následne pri prechode do strminy dostal „špicara“ a vypadol.
VIDEO: Jazda Nováčka v prvom kole