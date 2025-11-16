ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Levi dnes, Svetový pohár LIVE

LEVI. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo fínskom stredisku Levi pretekmi prvého kola slalomu mužov.
Lyžiarov čaká úvodný slalom sezóny. S číslom jedna vyštartuje Loic Meillard. Na štart sa postaví aj Slovák Adam Nováček s číslom 76.
ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 1. kolo (Levi 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
16.11.2025 o 10:00
Slalom mužov, 1. kolo, Levi
Prebiehajúci
Prenos
16
Po krátkej prestávke odštartuje švéd Kristoffer Jakobsen.
Priebežné poradie
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 54,13
2. Clément Noël (FRA) +0,41
3. Timon Haugan (NOR) +0,49
4. Linus Strasser (GER) +0,85
5. Atle Lie McGrath (NOR) +0,96
6. Fabio Gstrein (AUT) +1,05
7. Steven Amiez (FRA) +1,21
8. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,23
9. Loïc Meillard (SUI) +1,32
10. Dave Ryding (GBR) +1,37
11. Samuel Kolega (CRO) +1,37
12. Tanguy Nef (SUI) +1,44
13. Albert Popov (BUL) +1,86
14. Manuel Feller (AUT) +1,87
15. Daniel Yule (SUI) +2,15
15
Yule je prvým pretekárom, ktorého strata presiahla 2 sekundy. Je tak zatiaľ pochopiteľne najpomalší.
15
TOP 15 nám svojou jazdou uzavrie švajčiar Daniel Yule.
14
Kolega mieri do TOP 10 so stratou 1 sekundy a 37 stotín.
14
Na trati už máme chorváta Samuela Kolegu.
13
Amiez ide na 7. pozíciu. Zdoláva napríiklad Kristoffersena či Meillarda čo sú slušné skalpy.
13
S číslom 13 sa predstaví francúz Steven Amiez.
12
Feller s ešte pomalším časom ako Popov. Podarilo sa mu, ale dokončiť prvé kolo.
12
Na trať už mieri rakúšan Manuel Feller.
11
Spokojný po prvom kole rozhodne nebude ani Popov. So stratou takmer 2 sekúnd totiž zajazdil zatiaľ najpomalší čas.
11
S číslom 11 odštartuje bulhar Albert Popov.
10
Ani Nef na najlepších nestačí. Jeho čas je dokonca pomalší ako ten Rydingov.
10
Prvú desiatku nám uzavrie švajčiar Tanguy Nef.
9
Ryding zatiaľ s najpomalším časom. Jeho strata na Braathena je 1 sekunda a 37 stotín.
9
S číslom 9 sa nám predstaví britský veterán Dave Ryding.
8
Strasser nestačí na vedúce trio a momentálne je tak štvrtý so stratou 85 stotín sekundy.
8
Na štarte už máme nemca Linusa Strassera.
7
Kristoffersen so svojou jazdou rozhodne spokojný nebude. Jeho strata narástla až na 1 sekundu a 23 stotín. Pomalší bol zatiaľ len Meillard.
7
Na trať mieri ďalší z nórov – Henrik Kristoffersen.
6
Braathen aj naďalej zostáva na čele. Noelov čas, ale stačí na 2. miesto so stratou 41 stotín sekundy na brazilčana.
6
Na svoj štart sa už pripravuje víťaz minuloročných pretekov francúz Clement Noel.
5
Gstrein je prvým pretekárom, ktorý do cieľa neprišiel v zelených číslach. So stratou sekundy a 5 stotín je zatiaľ jeho čas druhý najpomalší. Pomalšie išiel len Meillard.
5
S číslom 5 máme na trati rakúšana Fabia Gstreina.
4
Opäť sa nám mení líder pretekov. Braathenov čas je takmer o pol sekundy rýchlejší ako čas Haugana.
4
Na trať už mieri nór v brazilských farbách Lucas Pinheiro Braathen.
3
Haugan s novým najrýchlejším časom, ktorý je rýchlejší o takmer pol sekundy ako čas jeho krajana. Meillard stráca 83 stotín.
3
McGratha sa bude s číslom 3 pokúšať prekonať jeho krajan Timon Haugan.
2
Máme nového lídra. McGrath prekonáva Meillarda o 36 stotín sekundy.
2
Na trati už máme nóra Atleho Lieho McGratha.
1
Máme tu úvodný čas dnešných pretekov – 55.45. Uvidíme na akú pozíciu to bude Meillardovi stačiť.
1
S číslom 1 nám preteky otvorí švajčiar Loic Meillard.
Dobré ráno z fínskeho Levi! Už o pár minút nám začnú prvé preteky mužského slalomu v tejto sezóne. Všetko otvorí s číslom 1 švajčiar Loic Meillard. Svoje zastúpenie v týchto pretekoch bude mať aj Slovensko. S číslom 76 si svoj debut vo svetovom pohári odbije Adam Nováček.
Štartovacia listina
1. Loïc Meillard (SUI)
2. Atle Lie McGrath (NOR)
3. Timon Haugan (NOR)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Fabio Gstrein (AUT)
6. Clément Noël (FRA)
7. Henrik Kristoffersen (NOR)
8. Linus Strasser (GER)
9. Dave Ryding (GBR)
10. Tanguy Nef (SUI)
11. Albert Popov (BUL)
12. Manuel Feller (AUT)
13. Steven Amiez (FRA)
14. Samuel Kolega (CRO)
15. Daniel Yule (SUI)
16. Kristoffer Jakobsen (SWE)
17. Benjamin Ritchie (USA)
18. Alex Vinatzer (ITA)
19. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
20. Dominik Raschner (AUT)
21. Filip Zubčić (CRO)
22. Armand Marchant (BEL)
23. Paco Rassat (FRA)
24. Johannes Strolz (AUT)
25. Michael Matt (AUT)
26. Tommaso Sala (ITA)
27. Adrian Pertl (AUT)
28. Marco Schwarz (AUT)
29. Eduard Hallberg (FIN)
30. Luca Aerni (SUI)
31. AJ Ginnis (GRE)
32. Laurie Taylor (GBR)
33. Istok Rodeš (CRO)
34. Billy Major (GBR)
35. Ramon Zenhäusern (SUI)
36. Sebastian Holzmann (GER)
37. Marc Rochat (SUI)
38. Tobias Kastlunger (ITA)
39. Sam Maes (BEL)
40. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
41. Hugo Desgrippes (FRA)
42. Jett Seymour (USA)
43. Simon Rüland (AUT)
44. Theodor Brækken (NOR)
45. Joshua Sturm (AUT)
46. Luke Winters (USA)
47. Fabian Ax Swartz (SWE)
48. Louis Muhlen-Schulte (AUS)
49. Eirik Hystad Solberg (NOR)
50. Jung Dong-hyun (KOR)
51. Matteo Canins (ITA)
52. Hans Grahl-Madsen (NOR)
53. Gustav Wissting (SWE)
54. Johei Kojama (JPN)
55. Jesper Pohjolainen (FIN)
56. Joaquim Salarich (ESP)
57. Antoine Azzolin (FRA)
58. William Hansson (SWE)
59. Mikkel Remsoey (NOR)
60. Juan Del Campo (ESP)
61. Anton Tremmel (GER)
62. Tommaso Saccardi (ITA)
63. Stanley Buzek (USA)
64. Matthias Iten (SUI)
65. Luca Carrick-Smith (GBR)
66. Erik Read (CAN)
67. Richard Leitgeb (AUT)
68. Tormis Laine (EST)
69. Cooper Puckett (USA)
70. Kalin Zlatkov (BUL)
71. Peder Lunder (NOR)
72. Corrado Barbera (ITA)
73. Tvrtko Ljutić (CRO)
74. Dominik Zerhoch (GER)
75. Liam Wallace (CAN)
76. Adam Nováček (SVK)
77. Bartumeu Gabriel Gutierrez (AND)
78. Hugh McAdam (AUS)
79. Salomo Sirvio (FIN)
80. Turo Torvinen (FIN)
81. Felix Maksimow (FIN)
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 100 b
2. Marco Schwarz (AUT) 80 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 60 b
4. Stefan Brennsteiner (AUT) 50 b
5. Thibaut Favrot (FRA) 45 b
6. Raphael Haaser (AUT) 40 b
7. Henrik Kristoffersen (NOR) 36 b
8. Alex Vinatzer (ITA) 32 b
9. Žan Kranjec (SLO) 29 b
10. Flavio Vitale (FRA) 26 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z úvodného Slalomu mužov novej sezóny 2025/26. Dejiskom pretekov je fínske Levi.
Malý glóbus za slalom z minulej sezóny bude obhajovať nór Henrik Kristoffersen. Víťazstvo z minuloročných pretekov v Levi bude obhajovať francúz Clement Noel.
Svoje zastúpenie bude mať v týchto pretekoch aj Slovensko. Na svoj premiérový štart vo svetovom pohári sa postaví Adam Nováček.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.