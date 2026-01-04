ONLINE: 1. kolo slalomu žien v Kranjskej Gore dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien v slovinskom stredisku Kranjska Gora.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v slovinskom stredisku Kranjska Gora. Na programe je 1. kolo slalomu žien.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
04.01.2026 o 09:30
Slalom žien, 1. kolo, Kranjska Gora
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je slovinská Kranjska Gora.

Víťazstvo z minuloročných pretekov bude obhajovať Zrinka Ljutićová, ktorá tu vyhrala pred Wendy Holdenerovou a Annou Swennovou Larssonovou. Dominátorkou tejto slalomárskej sezóny je, ale jednoznačne Mikaela Shiffrinová, ktorá zatiaľ ovládla všetkých 5 slalomov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:30.

