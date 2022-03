Kriechmayr má v závere sezóny skvelú formu. Po zjazde ovládol aj super-G

V tejto sezóne to bol jeho tretí triumf a prvý v tejto disciplíne. I keď nemal ideálny štart do pretekov, postupne nabral rýchlosť, našiel ideálnu líniu a udržal si vysoké tempo až do cieľa.

Z ďalších pretekárov ho dokázal ohroziť už len Odermatt. Švajčiarsky držiteľ veľkého glóbusu sa držal blízko času vedúceho pretekára, na poslednom medzičase mal ešte malú stratu 12 stotín, no do záverečného úseku si priniesol o pár kilometrov nižšiu rýchlosť a tak jeho manko narástlo na 53 stotín.

Do sekundy za majstrom sveta v super-G Kriechmayrom sa dostali už len Caviezel a Kilde. Dvadsaťdeväťročný Nór si nepripísal piaty triumf v super-G v sezóne, no už pred pretekmi mal istý malý glóbus za disciplínu a v stredu získal aj ten za zjazd.

Kriechmayr poskočil v celkovom poradí na piate miesto, v hodnotení super-G skončil tretí.

"Dnes to bola takmer perfektná jazda, išiel som na limit od začiatku až do cieľa. Je to pre mňa dobrý koniec sezóny. Keď chcete byť na čele, musíte riskovať, aj pri výbere línie. To sa mi v týchto dvoch dňoch naozaj podarilo, s čím som ani nepočítal," citovala ho agentúra APA.

Poradia vo Svetovom pohári