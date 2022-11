Tréner Pini pred pretekmi v Levi: Výhoda, ktorú sme mali, je preč

BRATISLAVA, LEVI. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová netrpezlivo čaká na otvorenie novej lyžiarskej sezóny.

Obrovský slalom v Söldene organizátori pre nepriaznivé počasie zrušili. Rovnako aj ďalšie preteky v Zermatte a v Lechu.

Elitné pretekárky sa prvýkrát stretnú až cez víkend vo fínskom Levi, kde sa predstavia v dvoch slalomových pretekoch.

„Je to ťažšie, už by som chcela pretekať. Preteky v Söldene sú v pravý čas. Teraz sa to ťahá,“ uviedla pre JOJ Šport Petra Vlhová.