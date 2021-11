Neúčasť Vlhovej využijú jej silné súperky. Štartovať bude aj Gutová-Behramiová

BRATISLAVA. Slovenka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová sa rozhodli vynechať sobotňajší paralelný obrovský slalom v rakúskom stredisku Lech/Zürs.

Ich veľká konkurentka v boji o lyžiarske krištáľové glóbusy Lara Gutová-Behramiová by tam však chýbať nemala.

A to aj napriek tomu, že väčšina elitných švajčiarskych zjazdárov sa rozhodla nevycestovať do Rakúska na protest proti zaradeniu tejto špecifickej disciplíny do programu Svetového pohára.

"Gutová-Behramiová chce vyťažiť čo najviac zo skvelého úvodu sezóny, keď v obrovskom slalome v Söldene ako jediná dokázala konkurovať víťaznej Shiffrinovej.