Vlhová predstihla Shiffrinovú, nedeľňajší zjazd mal nečakanú víťazku

Víťazstvo si senzačne vybojovala domáca Priska Nuferová. Švajčiarka nikdy v histórii nebola na stupni víťazov vo Svetovom pohári. Nezmestila sa ani do nominácie Švajčiarska na tohtoročné zimné olympijské hry v Pekingu.

O víťazstvo bojovala aj Rakúšanka Cornelia Hütter, nemala však ideálny nájazd do poslednej zákruty s miernym skokom, nepríjemne spadla a udrela si hlavu. Do cieľa sa došúchala so stratou 2,31 sekundy.

Zo zjazdovky síce odišla po vlastných, no podľa prvotných informácií mala podozrenie na otras mozgu.