Výpadok hodila za hlavu, víťazstvo v slalome ju nakoplo. Vlhová: Vidíme sa o rok

„Predstavovali sme si to inak. Petra však vyhrala jedny preteky, ktoré v nás zanechali silné emócie. Bola to dobrá bodka za sezónou a dobrý štart pred ďalším ročníkom,“ uviedol asistent trénera Matej Gemza.

„Je skvelé, že Petra zakončila ťažkú sezónu víťazstvom. Vyštartovala ako raketa. Má to však oveľa väčšiu hodnotu, pretože nás to nakopne do letnej prípravy. Budúcu sezónu môžeme začať so správnou energiou,“ doplnil jej tréner Mauro Pini.