Žartoval aj komentátor. Shiffrinová je blízko rekordu, Vlhová sa trápi

Jej časy sa porovnávali so Slovinkou Anou Bucikovou, ktorú 27-ročná rodáčka z Liptovského Mikuláša poráža so železnou pravidelnosťou.

Hromcová len tento týždeň pricestovala z USA, dejiska zimnej univerziády. V českom stredisku absolvovala tohtoročnú premiéru vo SP:

"Som rada, že so to mohla zažiť. Ale moja jazda bola náročná, prišla som iba v stredu z Ameriky. Nebolo to úplne to, čo dokážem. Chcela som ísť už v sobotu, ale únava bola ešte veľká," povedala médiám v cieli prvého kola.