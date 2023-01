Obrovský slalom má prekvapivú líderku. Vlhová môže útočiť na ďalšie pódium

Dolu bola trochu menej aktívna a v cieli sa zaradila na priebežnú tretiu pozíciu. Neskôr ju predbehli ešte tri pretekárky.

"Myslím si, že to nebolo až také zlé. Mala som pocit, akoby to môžem viac atakovať. Išla som, čo to dá, ale viem, že môžem zajazdiť ešte lepšie. Takže to bude hlavný cieľ do 2. kola. Trať je super, mala som pocit, že na prehliadke to bolo ešte tvrdšie, počas 1. kola aj vplyvom tepla trať trochu povolila, ale podmienky sú super," uviedla pre JOJ Šport Vlhová.

FOTO: Petra Vlhová v 1. kole obrovského slalomu v Kranjskej Gore 2023