Vlhovej došli sily. Niekde ich ešte vyhrabeme, tvrdí s úsmevom brat Boris

„Po tom všetkom, čo sa posledné dni stalo, tak to mohlo byť aj horšie. Siedme miesto nás mrzí. Bojovala som, ale v druhom kole mi odišli sily,“ zhodnotila svoje vystúpenie Slovenka.

Nevyužila výhodu stavby trate

„Bolo to v zatáčke, kde sa kopec stáča doľava a vzápätí nasleduje traverz, kde potrebujete mať rýchlosť. Táto chyba stála Petru skoro sekundu," povedala v priamom prenose Eurosportu expertka Eva Kurfürstová.

Petra Vlhová mala v prvom kole miernu výhodu. Trať postavil jej asistent trénera Matej Gemza. „Je to výhoda, aj nevýhoda. Trať postavím tak, ako sme trénovali posledné dni v Toblachu,“ uviedol.

„Presne takto sme chceli, aby Gemza trať postavil. Petra však spravila v hornej časti chybu, zobralo jej vonkajšiu lyžu do ryhy. Bola v miernom záklone a dostala sa z rytmu,“ okomentoval jazdu brat Boris Vlha.

„Stratila som rýchlosť a viezlo sa to so mnou až do cieľa,“ pritakala Vlhová.