Vlhová v Lienzi: Vždy chcem prísť do cieľa s tým, že som dala do toho všetko

"Stále mi tam niečo chýba. V obráku je viac pretekárok, ktoré dokážu byť veľmi rýchle. V obráku je to o tom, aby mi vyšli dve veľmi dobré jazdy na to, aby som dokázala zvíťaziť. Každá chybička sa bude rátať," povedala pre RTVS.

"Každé preteky idem do toho s tým, že chcem zvíťaziť a podať dve dobré jazdy. Chcem zo seba podať maximum. Či už to vydá alebo nevydá, vždy uvidíme. Ale vždy chcem prísť do cieľa s tým, že som dala do toho všetko," dodala Vlhová.

VIDEO: Petra Vlhová v stredisku Lienz 2023