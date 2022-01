Vlhová má stále dosť síl. Trať v Schladmingu by jej mohla sedieť

Asistent trénera Matej Gemza sa domnieva, že by najlepšej športovkyni Slovenska za ostatné dva roky mohol profil trate s tvrdším podkladom vyhovovať.

"So Schladmingom nemáme žiadne skúsenosti, ale trať je tu strmšia a bude určite dobre pripravená. Mal by byť ľadový povrch, čo vítame, Peti by mal vyhovovať," povedal Gemza pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

Dvadsaťšesťročná Vlhová v tejto sezóne v slalome dominuje. Vyhrala päť zo šiestich súťaží. Postupne sa radovala dvakrát v Levi, raz v Lienzi, Záhrebe a Kranjskej Gore. Jedine v Killingtone ju zdolala Američanka Mikaela Shiffrinová.