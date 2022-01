Shiffrinová je altruistka, ktorú každý študoval. Vlhová si užíva, aká je dobrá

Slovinských organizátorov kritizovali viaceré pretekárky, vrátane Petry Vlhovej. V čom bol najväčší problém?

Keby nenapadol pár dní pred pretekmi sneh, trať by bola lepšia a súdržnejšia. Sneženie narušilo a znehodnotilo povrch. Organizátori sa rozhodli, že nebudú do toho dávať veľa vody, čo sa ukázalo ako nesprávne rozhodnutie. Nový sneh trať znehodnotil, bola nesúrodá a prepadala sa. Najviac na to doplatila v obrovskom slalome Nemka Paulina Schlosserová, ktorá si zlomila nohu. Pistu mali pripraviť do väčšieho ľadu.