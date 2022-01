Vlhová ťažko hľadala slová. Také chyby ešte v sezóne neurobila, vraví expertka

„Fuuu, tak mohlo to byť aj lepšie. Dnes to dopadlo takto. Trochu som sa trápila prvé aj druhé kolo,“ reagovala Vlhová pre JOJ Šport.

„Bola často v záklone. Také chyby sme u Petry ešte v aktuálnej sezóne nevideli,“ priznala spolukomentátorka JOJ Šport Jana Wolnerová.

Trápilo ju svetlo i materiál

Hlavným problémom bolo, že v slovinskom stredisku je kopec odklonený, takže naň celú zimu nesvieti slnko. Je v chládku.

„Je to špecifické, keďže celý kopec je v tieni. Ráno nie je svetlo, je to náročnejšie. Druhé kolo bolo lepšie, ale mne to dnes nevyšlo. To je celé,“ opísala Vlhová pre Zväz slovenského lyžovania.