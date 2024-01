Vlhová a Shiffrinová si idú vlastnú ligu, po prvom kole tesne vedie Slovenka

„Krásna a dynamická jazda. Spravila malú chybu, ktorá ju zarazila. Šla na hrane a párkrát ju to vynieslo mimo stopu. Bolo to riziko, ale vynieslo jej prvé miesto,“ zhodnotil jazdu Vlhovej expert ČT Sport Borek Zakouřil.

Tesne za ňou skončila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá stráca 0,07 sekundy.

„Zdalo sa mi, že Mikaela si to v úvode strážila. Nešla do zbytočného rizika a šla presne to, čo vie,“ uviedol Zakouřil.

„Krásny súboj. Je to sekundová záležitosť. Veľkú rolu bude hrať stavba trate v druhom kole, ktoré stavia americký tréner a určite sa posnaží postaviť niečo, čo Slovenke nevonia. Shiffrinová je univerzálna lyžiarka,“ okomentoval súboj Vlhovej so Shiffrinovou.

Na treťom mieste je priebežne švédska pretekárka Anna Swennová-Larssonová.