ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom (1. kolo, Killington)

Poradie na štarte:



1. Katharina Liensbergerová (AUT)

2. Mikaela Shiffrinová (USA)

3. Lena Dürrová (GER)

4. Petra Vlhová (SVK)

5. Wendy Holdenerová (SUI)

6. Ana Buciková (SLO)

7. Anna Swenn-Larssonová (SWE)

8. Katharina Truppeová (AUT)

9. Laurence St. Germainová (CAN)

10. Martina Dubovská (CZE)

11. Mina Fürst Holtmannová (NOR)

12. Ali Nullmeyerová (CAN)

13. Michelle Gisinová (SUI)

14. Leona Popovićová (CRO)

15. Sara Hectorová (SWE)



16. Katharina Huberová (AUT)

17. Paula Moltzanová (USA)

18. Camille Rastová (SUI)

19. Kristin Lysdahlová (NOR)

20. Thea Louise Stjernesundová (NOR)

21. Amelia Smartová (CAN)

22. Nastasia Noensová (FRA)

23. Chiara Mairová (AUT)

24. Maria Therese Tvibergová (NOR)

25. Zrinka Ljutićová (CRO)

26. Hanna Aronssonová Elfmanová (SWE)

27. Aline Daniothová (SUI)

28. Charlie Guestová (GBR)

29. Neja Dvorniková (SLO)

30. Marie-Therese Sporerová (AUT)



31. Federica Brignoneová (ITA)

32. Franziska Gritschová (AUT)

33. Emma Aicherová (GER)

34. Mélanie Meillardová (SUI)

35. Jessica Hilzingerová (GER)

36. Andrea Filserová (GER)

37. Lara Della Meaová (ITA)

38. Elena Stoffelová (SUI)

39. Alexandra Tilleyová (GBR)

40. Kiara Alexanderová (CAN)

41. Ava Sunshineová (USA)

42. Marie Lamureová (FRA)

43. Anna Gulliová (ITA)

44. Marta Rossettiová (ITA)

45. Nina O'Brienová (USA)

46. Lara Colturiová (ALB)

47. Marlene Schmotzová (GER)

48. Asa Andová (JPN)

49. Katie Hensienová (USA)

50. Elese Sommerová (CZE)

51. Magdalena Eggerová (AUT)

52. Nina Astnerová (AUT)

53. Piera Hudsonová (NZL)

54. A.J. Hurtová (USA)

55. Estelle Alphandová (SWE)

56. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)

57. Mathilde Nellesová (BEL)

58. Marte Monsenová (NOR)

59. Clara Direzová (FRA)