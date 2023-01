ONLINE: Zjazd žien v stredisku Cortina d'Ampezzo 2023 (SP v zjazdovom lyžovaní)

Ako posledná sa na trať vydáva Sabrina Simaderová z Kene. Jediná africká zástupkyňa sa s traťou dokázala popasovať a do cieľa prišla so stratou +7,18 na poslednom 48. mieste.

Greta Smallová z Austrálie sa trápi s nástrahami trate. Napokon sa aj dostala do cieľa a so stratou +4,77 sekundy je priebežne na 39. mieste.

Camille Ceruttiová z Francúzska má za sebou svoju jazdu. Bolo to náročné, ale je v cieli so stratou +4,01. Patrí jej 36. miesto.

Christina Agerová je treťou Rakúšankou v poradí. Jej úvod bol rýchly a v zelenom, ale následne už to šlo dole vodou a strata začala rásť. Je z toho 21. priečka so stratou +1,34.

Tamara Tipplerová z Rakúska predviedla fantastickú jazdu! Ešte v polovici trati viedla o pol sekundy, v cieli to napokon vystačila na šiestu pozíciu so stratou +0,63!

Tamara Tipplerová z Rakúska predviedla fantastickú jazdu! Ešte v polovici trati viedla o pol sekundy, v cieli to napokon vystačila na šiestu pozíciu so stratou +0,63!

Laura Gaucheová z Francúzska sa počas celého pobytu na trati dostala do červených čísel. Hoci po treťom sektore strácala len 5 stotín, potom prišiel sektor číslo štyri, kde stratila. V cieľovej rovinke je z toho šieste miesto so stratou +0,7.

Laura Gaucheová z Francúzska sa počas celého pobytu na trati dostala do červených čísel. Hoci po treťom sektore strácala len 5 stotín, potom prišiel sektor číslo štyri, kde stratila. V cieľovej rovinke je z toho šieste miesto so stratou +0,7.

Kajsa Vickhoff Lieová z Nórska nemala ľahkú úlohu. Úvodný medzičas bol opäť veľmi rýchly, no potom začala strácať a do cieľa došla na deviatom mieste so stratou +1,03.

Lara Gutová-Behramiová by mohla ohroziť Goggiaovú. Začala naozaj dobre a po dvoch medzičasoch si držala rovnaký čas ako priebežná líderka. Gutová-Behramiová však v následných sektoroch mierne stratila a napokon o prvenstvo hrať nemohla. Priebežne je štvrtá so stratou +0,53.

Priska Nuferová to má za sebou. Počas celého priebehu bola v červených číslach. Nedokázala počas svojej jazdy výraznejšie zrýchliť a v cieli je šestnásta so stratou +1,70.

Romane Miradoliová je prvou Francúzkou na štarte. Jej výkon určite zaujal. Hoci nedokázala ani jeden medzičas dostať do zelených čísel, držala sa pomerne dobre a v cieli obsadil siedmu priečku so stratou +1,07. V cieli má rovnaký čas ako Nina Ortliebová.

Michelle Gisinová hneď od úvodu strácala pomerne dosť. Už na prvom medzičase to bol odstup troch desatín, ktorý postupne narástol do výšky +1,16 sekundy. V cieli je z toho priebežne jedenáste miesto.

Nina Ortliebová z Rakúska vyšla na trať. Začala veľmi z ostra a mala pomerne veľký náskok, postupne však aj ona začala strácať a do cieľa prišla s pomerne veľkou stratou. Tá činí +1,04 sekundy a je to predbežne siedma pozícia.

Prvú desiatku uzavrie Rakúšanka Mirjam Puchnerová. Štart v jej podaní bol výborný, ale od druhého sektoru sa dostala do červených čísel a veľkých problémov. Viackrát vyšla mimo ideálnej stopy a do cieľa došla so stratou až +2,07 a patrí jej deviata pozícia.

Do akcie sa s číslo 9 dostáva nemecká zástupkyňa Kira Weidleová. Nemka išla porovnateľne s Goggiaovou a mala v treťom sektore dokonca náskok, následne však už mierne stratila. V ciele jej patrí druhá priečka so stratou +0,36.

Ragnild Mowinckelová je prvou zástupkyňou z Nórska. Útla lyžiarka od úvodu oscilovala okolo času Johnsonovej a držala si len minimálny rozdiel, vo štvrtom sektore však mierne stratila a napokon svoju stratu už nedobehla. Do cieľa prišla na štvrtej priečke so stratou +0,64.

Prvým švajčiarskym želiezkom v ohni je Jasmine Fluryová. Jej štart do pretekov bol dobrý a agresívny. V hornej časti trate držala krok aj s Johnsonovou, ale následne začala strácať a do cieľa prišla na štvrtej priečke so stratou +0,69.

Sériu domácich pretekárok v rade zakončuje Nadia Delagová. Talianska lyžiarka sa s nástrahami trate dokázala popasovať statočne, no zatiaľ bola zo všetkých najpomalšia. Cieľovú pásku preťala so stratou +1,71.

Sériu domácich pretekárok v rade zakončuje Nadia Delagová. Talianska lyžiarka sa s nástrahami trate dokázala popasovať statočne, no zatiaľ bola zo všetkých najpomalšia. Cieľovú pásku preťala so stratou +1,71.