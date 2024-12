ONLINE: Zjazd žien v Beaver Creek 2024, zjazdové lyžovanie LIVE

Poté, co se minulý týden v Beaver Creeku představili muži, tak se nyní ikonická sjezdovka Birds of Prey stane útočištěm nejlepších sjezdařek světa. Pro ty to zde bude velká premiéra. Dosud se zde jelo jen před 13 lety Super-G. Uvidíme tedy, jak si se svahem, který má maximální sklon 68 %.

Bude se zároveň jednat o zahájení sezóny v rámci rychlostních disciplín, jelikož se doposud jely jen ty točivé. Aktuální pořadí světového poháru tak není pro sobotní sjezd příliš relevantní.

Čeští fanoušci se můžou těšit na představení Ester Ledecká, která ukázala v trénincích pátým a devátým místem solidní formu. Celý lyžařský svět očekává návrat návrat Sofie Goggiaové po únorové zlomenině holenní kosti. Sjezdařská královna příčinou úrazu nedokázala získat čtvrtý malý glóbus v řadě. Ten si na úkor Italky vybojovala Cornelia Hütterová z Rakouska, když předčila legendární Laru Gutovou-Behramiovou. Počítat se kromě již zmíněných musí také s Federicou Brignoneovou, Stephanie Venierovou nebo Ilkou Štuhecovou, které i v tréninku potvrdily své sjezdařské kvality.

Kvůli pádu během obřího slalomu v Killingtonu přijde o tento velký závod domácí superhvězda Mikaela Shiffrinová.