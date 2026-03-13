Stíhacie preteky v biatlone, Rexová v boji o ďalšiu medailu. Športový program na dnes (14. marec)

Športový program na sobotu, 14. marec
Futbal
- 15:30 MFK Ružomberok - FC Košice, 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o udržanie sa
- 15:30 FC Tatran Prešov - KFC Komárno, 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o udržanie sa
- 15:30 FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce, 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul
- 18:00 FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 2. kolo nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul
- 14:15 MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 20. kolo MONACObet ligy
- 14:30 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FK Pohronie, 20. kolo MONACObet ligy
- 14:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Púchov, 20. kolo MONACObet ligy
- 14:30 MFK Zvolen - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 20. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav - FK Pardubice, 26. kolo českej ligy
- 15:00 FK Dukla Praha - FK Jablonec, 26. kolo českej ligy
- 15:00 FC Hradec Králové - FC Baník Ostrava, 26. kolo českej ligy
- 18:00 FC Zlín - SK Slavia Praha, 26. kolo českej ligy
- 16:00 Sunderland AFC - FC Brighton, 30. kolo Premier League
- 16:00 Burnley FC - AFC Bournemouth, 30. kolo Premier League
- 18:30 FC Chelsea - Newcastle United, 30. kolo Premier League
- 18:30 FC Arsenal - FC Everton, 30. kolo Premier League
- 21:00 West Ham United - Manchester City, 30. kolo Premier League
- 15:30 Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov, 26. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg, 26. kolo Bundesligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim, 26. kolo Bundesligy
- 15:30 Borussia Dortmund - FC Augsburg, 26. kolo Bundesligy
- 18:30 Hamburger SV - 1. FC Kolín, 26. kolo Bundesligy
- 17:00 FC Lorient - RC Lens, 26. kolo Ligue 1
- 19:00 SCO Angers - OGC Nice, 26. kolo Ligue 1
- 21:05 AS Monaco - Stade Brest, 26. kolo Ligue 1
- 15:00 Inter Miláno - Atalanta Bergamo, 29. kolo Serie A
- 18:00 SSC Neapol - US Lecce, 29. kolo Serie A
- 20:45 Udinese Calcio - Juventus Turín, 29. kolo Serie A
- 14:00 FC Girona - Athletic Bilbao, 28. kolo La Ligy
- 16:15 Atlético Madrid - FC Getafe, 28. kolo La Ligy
- 18:30 Real Oviedo - FC Valencia, 28. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid - FC Elche, 28. kolo La Ligy
- 15:00 Holandsko - Slovensko, druhá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
Hokej
- 0:00 New York Islanders - Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 St. Louis Blues - Edmonton Oilers, NHL
- 18:00 Ottawa Senators - Anaheim Ducks, NHL
- 20:00 Washington Capitals - Boston Bruins, NHL
- 21:00 Winnipeg Jets - Colorado Avalanche, NHL
- 23:00 Minnesota Wild - New York Rangers, NHL
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves /stav série: 1:1/, kvalifikácia o postup do play off Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš /stav série: 0:2/, kvalifikácia o postup do play off Tipsport ligy
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Formula 1
- 4:00 šprint, VC Číny
- 8:00 kvalifikácie, VC Číny
Biatlon
- 13:30 muži stíhacie preteky na 12,5 km, Svetový pohár v Otepää
- 16:00 ženy stíhacie preteky na 10 km, Svetový pohár v Otepää
Lyžovanie
- 10:00/13:00 slalom juniorky, MSJ (účasť SR)
- 10:00/13:00 ženy obrovský slalom, SP v Are /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:00 muži zjazd, SP v Courcheveli /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Skoky na lyžiach
- 14:30 ženy, SP v Osle /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:40 muži, SP v Osle
Bežecké lyžovanie
- 10:00 muži 50 km voľne s hromadným štartom, SP v Drammene /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 10:45 ženy 50 km voľne s hromadným štartom, SP v Drammene /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Zimné paralympijské hry 2026
- 9:00 / 13:00 paraalpské lyžovanie - slalom žien (Rexová, Balážová)
- 12:05 parahokej - Slovensko - Japonsko, zápas o 7. miesto
Cyklistika
- 10:35 6. etapa Tirreno Adriatico: San Severino Marche – Camerino (188 km)
- 11:40 7. etapa Paríž - Nice: Nice - Auron (138,7 km)
Basketbal
- 18:00 Košice Wolves - MBK Baník Handlová, 30. kolo Tipos SBL
- 18:00 Patrioti Levice - Iskra Svit, 30. kolo Tipos SBL
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - BC Komárno, 30. kolo Tipos SBL
- 19:00 Spišskí Rytieri - BC Slovan Bratislava, 30. kolo Tipos SBL
- 18:00 MBK Ružomberok - BC Slovan Bratislava, nadstavbová časť Tipos extraligy
- 17:00 Slovensko - Cyprus (Bratislava), kvalifikácia žien na ME 2027 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Rumunsko - Poľsko (Sibiu), kvalifikácia žien na ME 2027
Hádzaná
- 14:30 DHC Slavia Praha - Sokol Poruba, 19. kolo MOL ligy
- 17:30 MŠK Iuventa Michalovce - DHK Baník Most, 19. kolo MOL ligy
- 18:00 HC DAC Dunajská Streda - DHC Plzeň, 19. kolo MOL ligy
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - HK Košice, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 MHC ŠTART Nové Zámky - HK Bojnice,nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 Tatran Prešov - HáO TJ Slovan Modra, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:00 ŠKP Bratislava - HC Záhoráci, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
- 18:30 HK AGRO Topoľčany - HC Sporta Hlohovec, nadstavbová časť Niké Handball Extraligy
Volejbal
- 17:00 TJ Slávia Svidník - VK Slovan Bratislava, 20. kolo Niké Extraligy
- 18:00 TJ Spartak Myjava - VK MIRAD UNIPO Prešov, 20. kolo Niké Extraligy
- 19:00 HIT MTF Trnava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica, 20. kolo Niké Extraligy
- 19:30 RIEKER UJS Komárno - VK Slávia SPU Nitra, 20. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 Volley project UKF Nitra - KOOPERATIVA Slávia EUBA, záver nadstavbovej časti Niké extraligy
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VK Slovan Bratislava, záver nadstavbovej časti Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok - HIT UCM Trnava, záver nadstavbovej časti Niké extraligy
- 18:00 ŠK ELBA Prešov - VK Pirane Brusno, záver nadstavbovej časti Niké extraligy
Triatlon
- 16:00 elite ženy, SP v Lanzarote
- 18:00 elite muži, SP v Lanzarote
Atletika
- 10:25 halové MSR vo viacbojoch
Snoubording
- 10:30 m+ž snoubordkros kvalifikácia, SP v Montafone
TV program: sobota, 14. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.