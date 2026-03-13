Nie je pripravený riskovať. Švajčiarsky lyžiar ukončil kariéru po úspešnej liečbe

Švajčiarsky lyžiar Niels Hinterman ukončil kariéru. V prebiehajúcej sezóne sa k nej vrátil po úspešnej liečbe lymfómu, no po zvážení rôznych okolností sa rozhodol pre definitívny koniec.
„Vďaka všetkej terapii som dostal šancu na druhý život. Už sa s ňou nemôžem len tak hrať,“ povedal švajčiarskej televízii SRF.
„Nie som pripravený riskovať svoj život takým spôsobom, ako by som musel,“ uviedol. Tridsaťročný Hintermann počas svojej kariéry zvíťazil v dvoch pretekoch Svetového pohára v zjazde a v jednej kombinácii.
V októbri 2024 informoval o svojej chorobe a začiatkom roka 2025 povedal, že sa po chemoterapii a rádioterapii vyliečil.
V sezóne 2025/2026 sa vrátil a dvakrát sa umiestnil v prvej sedmičke. Pred dvomi týždňami v Garmisch-Partenkirchene a v piatok v Courcheveli neštartoval.
„Celé telo sa mi trasie,“ povedal Hintermann a dodal, že myslí na „rôzne scenáre, ktoré určite nechcete mať v hlave. Chcel som skončiť podľa svojich predstáv a bez toho, aby som sa zaplietol do záchrannej siete,“ povedal.
Jeho tímový kolega Marco Odermatt, ktorý v ten deň získal celkový aj zjazdový titul Svetového pohára, povedal, že ho Hintermannovo rozhodnutie prekvapilo, ale pochválil ho.
„Keď vám telo – a najmä hlava – hovorí, že už bolo dosť, myslím si, že je to znak sily,“ povedal Odermatt.