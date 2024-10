ONLINE: Obrovský slalom žien v Söldene dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní, LIVE (2. kolo)

1.Mikaela Shiffrinová (USA) 1:05,822.Alice Robinsonová (NZL) +0,223.Federica Brignoneová (ITA) +0,404.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +0,695.Marta Bassinová (ITA) +0,906.Stephanie Brunnerová (AUT) +1,377.Paula Moltzanová (USA) +1,488.Sara Hectorová (SWE) +1,629.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,8510.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,8611.Katharina Liensbergerová (AUT) +1,8912.Michelle Gisinová (SUI) +2,1113.Britt Richardsonová (CAN) +2,1214.Julia Scheibová (AUT) +2,4115.Lena Dürrová (GER) +2,4116.Camille Rastová (SUI) +2,4417.Katie Hensienová (USA) +2,5018.Clara Direzová (FRA) +2,5419.Lara Colturiová (ALB) +2,5720.Ricarda Haaserová (AUT) +2,6021.Nina O'Brienová (USA) +2,6322.Asja Zenereová (ITA) +3,0123.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +3,1524.Cassidy Grayová (CAN) +3,2625.Estelle Alphandová (SWE) +3,2826.Franziska Gritschová (AUT) +3,4327.Ana Buciková (SLO) +3,6328.Simone Wildová (SUI) +3,6629.Wendy Holdenerová (SUI) +3,7030.Fabiana Dorigová (GER) +3,80