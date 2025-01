1.Marco Odermatt (SUI) 200 b2.Henrik Kristoffersen (NOR) 199 b3.Alexander Steen Olsen (NOR) 189 b4.Žan Kranjec (SLO) 168 b5.Atle Lie McGrath (NOR) 160 b6.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 139 b7.Thomas Tumler (SUI) 124 b7.Patrick Feurstein (AUT) 124 b9.Luca De Aliprandini (ITA) 118 b10.Filip Zubčić (CRO) 116 b