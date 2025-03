ONLINE: Zjazd žien v Sun Valley dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

O malý křišťálový globus si to v sobotu rozdají Federica Brignoneová, v podstatě už jistá vítězka celkového pořadí SP, Cornelia Hütterová a Sofia Goggiaová. Všechny tři sjezdařky dělí v hodnocení disciplíny pouhých 34 bodů. Brignoneové i Hütterové stačí k zisku globu vyhrát sobotní sjezd. V případě Goggiaové je nutné, aby vedle vítězství skončila Brignoneová maximálně na třetím místě. Pokud by byla druhá za Goggiaovou, stala by se celkovou vítězkou ona.