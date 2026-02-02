Po ťažkej chorobe zomrela vicemajsterka sveta. Bola jedna z najúspešnejších Sloviniek

Nataša Bokalová
Nataša Bokalová
SITA|2. feb 2026 o 10:51
Vo Svetovom pohári štartovala v 135 pretekov a trikrát sa umiestnila na pódiu.

Bývalá slovinská lyžiarka Nataša Bokalová zomrela vo veku 58 rokov po boji so zákernou chorobou. Oznámila to tamojšia lyžiarska asociácia.

"Bola to jedna z najúspešnejších a najznámejších slovinských alpských lyžiarok a významnou postavou v histórii slovinského lyžovania. Svojou technickou dokonalosťou a súťažným odhodlaním patrila k samému svetovému vrcholu," uviedlo sa na sociálnej sieti.

"Jej strieborná medaila v slalome na majstrovstvách sveta 1991 v Saalbachu-Hinterglemme zostáva jedným z najvýznamnejších míľnikov slovinského alpského lyžovania.

Aj po skončení kariéry zostala úzko spätá s týmto športom a bola príkladom pre mladšie generácie," doplnila asociácia s tým, že si na ňu bude spomínať "s hlbokou úctou a vďačnosťou".

Vo Svetovom pohári štartovala v 135 pretekov a trikrát sa umiestnila na pódiu. Zvíťazila iba raz na domácom podujatí v Kranjskej Gore v roku 1991.

Zúčastnila sa štyroch majstrovstiev sveta a troch zimných olympijských hier. Posledný štart vo SP bol začiatkom roka 2003. Po kariére pokračovala ako trénerka.

