Obrovská smola. Noel prišiel o víťazstvo na predposlednej bránke

V závere však príliš zariskoval, spadol a neprešiel poslednú bránu. Presne to isté sa stalo aj v úvodnom slalome zimy Talianovi Alexovi Vinatzerovi, ktorý tiež viedol po prvom kole, ale po chybe prišiel o víťazstvo aj body.

Úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Solevaag si pripísal piate umiestnenie na pódiu a druhé víťazstvo v prestížnom seriáli. V predchádzajúcom ročníku ovládol najtočivejšiu disciplínu v rakúskom Flachau.

"Je príjemné zvíťaziť, musím však zložiť poklonu Clémentovi. Išiel neuveriteľne a zaslúžil si to on. Mám rád tento kopec, zakaždým sa tu ide na plný plyn. Sú to preteky, ktorého musia každého baviť," povedal Nór vo vysielaní Eurosportu.