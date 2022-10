Shiffrinová môže prekonať veľké rekordy. Spomína aj koniec kariéry

SÖLDEN. Americká reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Mikaela Shiffrinová môže v sezóne 2022/2023 prekonať ženský aj celkový rekord v počte víťazných pretekov vo Svetovom pohári.

Dvadsaťsedemročná držiteľka štyroch veľkých krištáľových glóbusov má po desiatich rokoch kariéry na konte 74 triumfov vo všetkých disciplínach, jej krajanka Lindsey Vonnová ich ako najúspešnejšia lyžiarka nazbierala 82 a historický rekordér Ingemar Stenmark zo Švédska 86.

"Bol by to obrovský úspech, radila by som ho veľmi vysoko v mojej kariére. Bol by to jeden z najvýznamnejších úspechov, lebo by znamenal, že som sa udržiavala na vrchole počas celej kariéry.