Zažila sezónu ako na hojdačke. Shiffrinová priznala stresovú poruchu, v závere opäť víťazila

BRATISLAVA. Ak by sa po Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní udeľovala cena pre fanúšikov, medzi kandidátov by patrila aj hŕstka amerických detí. Tie počas finálového podujatia v Sun Valley ukázali svoju kreativitu a fandili v kostýmoch dalmatíncov. Po vzore známeho filmu o 101 dalmatíncoch motivovali Mikaelu Shiffrinovú k zisku jej 101. víťazstva vo Svetovom pohári. Kompletný program a výsledky v sezóne 2024/2025

Konečné poradia v sezóne 2024/2025 Podarilo sa. Tridsaťročná lyžiarka ovládla domáci slalom s viac ako sekundovým náskokom a spoločnou fotografiou potešila aj detí, ktoré jej držali palce.

"Myslím si, že som lyžovala najlepšie, ako som mohla. Špeciálne v týchto podmienkach, ktoré sú často výzvou a príliš ich nemám rada," uviedla.

Pád, ktorý obrátil sezónu na ruby Napriek víťazstvu v závere sezóny nepridala Američanka do zbierky 9. krištáľový glóbus v hodnotení disciplíny, čo mnohí považovali za istotu. Mimo hry bola Petra Vlhová, Shiffrinová poľahky vyhrala úvodne slalomy v Levi a Gurgli, no potom prišiel moment, ktorý obránil jej sezónu na ruby.

Namiesto pripravovaných osláv 100. triumfu vo Svetovom pohári spadla v druhom kole obrovského slalomu v Killingtone. Výsledkom bola bodná rana na pravej strane brucha a napokon dvojmesačný súťažný výpadok. Jej problémy však neboli len fyzické. Shiffrinová trpela posttraumatickou stresovou poruchou, z čoho pramenili obavy z ďalšieho pádu. V psychológii sa tento stav označuje ako nutkavé či vtieravé myšlienky. V hlave jej vznikali obrazy, ako skončí v ochranných sieťach alebo medzi stromami. Prinútilo ju to spomaliť a netrénovať vo vysokej rýchlosti.

To, že sa vo svojich myšlienkach vracala k prežitej traume spôsobilo, že pred MS v Saalbachu často padala aj v tréningoch slalomu. Po jednom z nich si udrela hlavu a musela prejsť vyšetreniami o otrase mozgu. "Na vrchole všetkého bola otázka, čo sa to deje? Vedela som však, že pokiaľ budem aj napriek ťažkým dňom stále tvrdo pracovať, tak sa znova budem cítiť sama sebou," uviedla Shiffrinová v sérii Moving Right Along. VIDEO: Mikaela Shiffrinová hovorí aj o tzv. vtieravých myšlienkach

Víťazstvo ako najlepšia motivácia Tiež spomenula tímovú súťaž s kamarátkou z detstva Breezy Johnsonovou, do ktorej spolu išli bez žiadneho výsledkového tlaku, no napokon získali zlato. Pre Shiffrinovú to bola náhrada za vynechaný obrovský slalom, v ktorom sa pre psychický blok nedokázala dostať späť do formy. Deň pred očakávaným 100. víťazstvom dokonca nepostúpila do druhého kola.

V slalome však dokázala jazdiť s čistou mysľou, čo potvrdila nielen v Sestriere, ale aj Sun Valley. Víťazstvo pred domácimi fanúšikmi, ktorí vytvorili skvelú atmosféru, je pre ňu motiváciou do obdobia medzi sezónami. "Predviesť dobrý výkon v záverečných pretekoch je vždy špeciálne. Táto sezóna bola neuveriteľnou horskou dráhou. Prežila som si veľmi ťažké momenty a niekedy som sa pýtala, či mám ešte zostať v tomto športe. Myslím si, že tento výsledok s dobrou intenzitou jazdy a kvalitným výkonom mi pomôže v príprave na ďalšiu sezónu," uviedla Američanka pred médiami. VIDEO: Mikaela Shiffrinová zvíťazila v slalome v Sun Valley 2025

Pred začiatkom ročníka 2024/2025 sa chcela Shiffrinová sústrediť na superobrovský slalom, ale napokon neodjazdila v tejto disciplíne ani jedny preteky. Tentokrát sa bude v príprave snažiť najmä o to, aby sa v obrovskom slalome dostala do pohody a v závere sezóny v ňom nechýbala na finále SP ako tento rok." Určite je to jeden z hlavných cieľov," dodala.

Kosteličová má nástupkyňu Aj vďaka zraneniu Mikaely Shiffrinovej sa otvorila šanca mladým pretekárkam, ktoré do posledného kola bojovali o malý krištáľový glóbus za slalom. Zrinka Ljutičová síce nepredviedla v Sun Valley optimálny výkon, ale ťažila zo 41-bodového náskoku, ktorý mala pred záverečnými pretekmi.

Chorvátska lyžiarka Zrinka Ljutičová získala malý krištáľový glóbus za slalom. (Autor: TASR/AP)

"Bolo to psychicky veľmi náročné. Jazdy neboli perfektné, ale snažila som sa byť aktívna, urobila som všetko, čo som mohla a potom som už len čakala na Kati, ako sa jej bude dariť," povedala Ljutičová pre FIS. Katharina Liensbergerová bola spomedzi kandidátok na zisk glóbusu v posledných pretekoch najlepšia, no po prvom kole klesla zo štvrtého na piate miesto. Napokon na Ljutičovú stratila 32 bodov.

Pre 21-ročnú rodáčku zo Záhrebu je to prvý malý glóbus v kariére. V slalome sa jej to podarilo ako druhej Chorvátke po legendárnej Janici Kosteličovej, ktorej výkony na svahoch sledovala v detstve. Podľa slov šéfa chorvátskeho lyžovania Vedrana Pavleka sa Ljutičová na začiatku sezóny hľadala, keďže zmenila značku lyží, no rýchlo si zvykla. "Je to super, že takto lyžuje a darí sa jej. Naozaj sa na ňu dobre pozerá. Je mladá, sympatická a ľudia ju majú radi," povedala o nej Petra Vlhová pred slalomom na MS v Saalbachu, v ktorom bola Chorvátka až deviata. Zo zlata sa tešila Švajčiarka Camille Rastová, ktorá bola takisto v hre o malý glóbus. V Sun Valley však už nebola v takej forme a obsadila 14. miesto. "Bolo neuveriteľné, čo sa stalo v tejto sezóne. Nemyslela som si, že budem taká dobrá - titul z majstrovstiev sveta je niečo veľké.