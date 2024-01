Vlhovej tréner: Shiffrinová je kráľovná, ale do Jasnej ideme plní síl a energie

Ani jedna z elitných slalomárok sa však nevyhla chybám.

„V úvode druhého kola Mikaela chybovala. Uvedomila si to a zvyšok jazdy riskovala. Šla all-in až do cieľa. Petra sa o to tiež pokúsila, ale spravila chyby. Nie je tajomstvo, že Mikaela je kráľovná. My sme však blízko. Niekedy je Petra schopná ju poraziť. Dnes to bolo tesné a posnažíme sa opäť v ďalších pretekoch,“ uviedol Švajčiar.

Pripravení na domáce preteky

Lyžiarky sa z rakúskeho strediska presunú na Slovensko. Už cez víkend ich čakajú v Jasnej technické disciplíny.