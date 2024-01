Petru Vlhovú som si všimol ako reportér. Dnes je to žena s nohami pevne na zemi

Čo vlastne lyžovanie znamená?

Keď som vyrastal, môj sen bol stať sa profesionálnym lyžiarom. Dostal som sa na juniorskú úroveň FIS. V určitom momente som však zistil, že mi niečo chýba. Nachvíľu som s lyžovaním prestal a potom som začal trénovať. Bolo to v roku 1985, mal som dvadsať rokov. Bolo to pomerne skoro, neplánoval som to takto.

Moje poďakovanie patrí ľuďom, ktorí viedli lyžiarsky klub v meste a jedného dňa mi povedali: Mauro, potrebujeme trénera. Myslíme si, že ty si ten správny človek. Povedal som si, prečo nie? Takto sa to začalo. Dodnes si vážim možnosť, ktorú mi dali.