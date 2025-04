Z roka na rok to bolo len horšie. Pini pre Vlhovú nebol vhodný, naznačil Magoni

Piniho pozná dobre. "Mali sme dobrý vzťah, ale neskôr jeho správanie ukázalo opak. Či bol pre ňu vhodný? Od olympijského zlata nastal podľa mňa výrazný pokles u Vlhovej.

Všetci zo zákulisia Svetového pohára to tvrdia, že z roka na rok to bolo len horšie. Čísla hovoria to isté. Navyše, tím, ktorý s Petrou fungoval výborne, bol zničený! Zostal len skvelý Matej Gemza," uviedol Magoni.

Taliana sa nebráni ani opätovnému príchodu na Slovensko, respektíve k trénovaniu Vlhovej.

"Náš rozchod vznikol pre jeden rozhovor, ktorý bol totálne prekrútený a zle napísaný. Veľa som nad tým premýšľal a myslím si, že nás niekto cielene rozdelil, pretože sme boli príliš silný tím. Niekto to tak chcel! Viem, že moje meno sa teraz skloňuje, ale nemyslím si, že si tím Vlhovej myslí, že som momentálne vhodný tréner – pre moje metódy a systémy.

Hoci sa moji zverenci nikdy nezranili. Dôležité je však, aby si Petra vybrala niekoho, kto jej pomôže nielen technicky, ale aj ľudsky. Pretože teraz je fakt sama. A potrebuje okolo seba skutočných a úprimných ľudí," myslí si rodák z talianskeho Selvina.