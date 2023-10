Má iba 23. Najlepší slalomár prekvapivo oznámil koniec kariéry a rozplakal sa

SÖLDEN. Nórsky lyžiar Lucas Braathen prekvapujúco oznámil, že v 23 rokoch končí svoju úspešnú kariéru a povedal, že je zo svojho rozhodnutia šťastný. Urobil tak deň pred štartom nového ročníka Svetového pohára na špeciálne zvolanej tlačovej konferencii priamo v dejisku v rakúskom Söldene.

Braathen v uplynulom ročníku získal malý glóbus za slalom a celkovo si v mladom veku vybojoval vo SP päť víťazstiev a dvanásť pódiových umiestnení. Z dvanástich pódií si v predošlej sezóne vybojoval v slalome až šesť (2-1-3) a aj preto bol v celkovom hodnotení disciplíny najlepším slalomárom.

Lucas Braathen. (Autor: TASR/AP)

Konflikt s lyžiarskym zväzom Nedávno sa dostal do konfliktu s Nórskym lyžiarskym zväzom v spore o marketingové práva. Špecialista na technické disciplíny sa zapojil do reklamnej kampane pre odevnú značku J. Lindeberg bez povolenia zväzu. Nórsky zjazdársky tím má totiž oficiálnu zmluvu na oblečenie so spoločnosťou Helly Hansen. Víťazovi obrovského slalomu zo Söldenu z roku 2020 sa zväz preto vyhrážal pokutou Braathenov otec obhajoval syna a obvinil Nórsky lyžiarsky zväz z ignorovania vyvíjajúcej sa dynamiky športového marketingu a značky športovcov. Tvrdil, že športovci ako jeho syn by mali mať právo zapojiť sa do reklamných aktivít, ktoré nie sú priamo v rozpore so sponzorskými zmluvami ich tímu. Prístup zväzu označil za zastaraný, lebo podľa neho neberie do úvahy osobnú značku, ktorú si športovci budujú počas kariéry a ktorá často presahuje ich spojenie s konkrétnym tímom alebo federáciou.

Braathen sa rozhodol skončiť už pred štyrmi týždňami, no držal to v tajnosti. Na tlačovej konferencii nemal na sebe oblečenie lyžiarskeho zväzu, ale fialový kardigán a biele tričko. "Takmer vždy som robil to, čo mi robí najväčšiu radosť. Na tom mi záleží. To je moja definícia úspechu. Nie lukratívne dohody o spolupráci, ktoré som uzavrel. A ani skutočnosť, že keď som naposledy súťažil na pretekoch, bol som v nich najlepší na svete. Ide o to, či ma to robí šťastným alebo nie," hovoril Braathen na tlačovej konferencii. Na konci sa neubránil slzám. Slobodný a šťastný Nórski zjazdári mali vo štvrtok v Söldene tímovú tlačovku, ale Braathen požiadal, že chce mať v piatok aj vlastnú. O čom chcel na nej hovoriť, vedenie lyžiarskej asociácie netušilo. "Chce mať vlastnú tlačovú konferenciu. O jeho obsahu nevieme nič," povedal športový manažér Nórskeho lyžiarskeho zväzu Claus Ryste televízii NRK. Braathen podľa televízie pôsobil vo štvrtok uvoľnene. Tvrdil, že to, čo musí piatok povedať, by nemalo ukradnúť pozornosť ostatným športovcom. "Potom, čo som niekoľko mesiacov čelil mediálnej kampani proti mne, že som egoista, nemyslím na komunitu a som chamtivý, myslím, že to najmenej, čo môžete očakávať, je, že o tom budem hovoriť sám za seba," avizoval lyžiar vo štvrtok.

Veľkú časť prejavu venoval konfliktu s lyžiarskym zväzom, tomu, ako sa cítil zviazaný predpismi zväzu. "Prvýkrát po vyše pol roku som po tomto rozhodnutí šťastný. A prvýkrát po rokoch sa cítim slobodný. Každý, kto ma pozná, vie, že sloboda je jedným z mojich najväčších zdrojov úspechu. A radosť," citovala Braathena webová stránka televízie NRK. Lyžiar dodal, že návrat v budúcnosti momentálne nepovažuje za realistický. "Ak nájdem v sebe silu pokračovať, musí to byť úplne iný svet, do ktorého sa vraciam," povedal pre NRK. Kristoffersen: Chápem ho Šéfka Nórskeho lyžiarskeho zväzu Tove Moe Dyrhaugová v stručnej reakcii povedala, že je zaskočená a že je jej to veľmi ľúto. Ďalej upozornila, že práca na reprezentačnej zmluve, ktorá je zdrojom dlhodobého konfliktu medzi Braathenom (ale aj ďalšími lyžiarmi) a lyžiarskym zväzom, je náročná téma s rôznymi názormi. Prekvapení boli aj tímoví kolegovia mladého lyžiara.

"Pre nás pretekárov to bol šok. Posledná vec, na ktorú by sme pomysleli. Najdôležitejšie však je, že sa (Braathen) má dobre. To je podstatné," povedal pre Dagbladet Aleksander Aamodt Kilde. Pochopenie pre Braathenovo rozhodnutie vyslovil iný hviezdny nórsky zjazdár Henrik Kristoffersen, ktorý sa sporil s Nórskym lyžiarskym zväzom niekoľko rokov. "Prežil som niečo podobné a niet pochýb, že to stojí peniaze. Mal som podobné myšlienkové pochody. Takže chápem rozhodnutie, ktoré urobil."