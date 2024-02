Gutová-Behramiová si ide nekompromisne za svojim cieľom: Sústredím sa iba na lyžovanie

Shiffrinová sa zranila pri páde do ochranných sieti vo veľkej rýchlosti počas zjazdu v Cortine d’Ampezzo. Aj keď vyšetrenia neukázali žiadne vážnejšie zranenie, americká lyžiarka s návratom do pretekov čaká.

„Akonáhle začnem počítať, prichádzajú do hry neistoty. Sezóna je ešte dlhá a moja hladina energie nie je už tak vysoká. Musím sa sústrediť na to, čo je dôležité. V mojom prípade je to lyžovanie. Počas sezóny sa nedá vyhrať glóbus, ale konkrétne preteky.

Nasleduje dlhá brána so skokom. Lyžiarky sa presunú do úzkeho rukáva s výjazdom do dlhej roviny. Tam je dôležité, aby správne trafili stopu. Po dlhej rovinke prichádzajú do cieľovej pasáže, ktorá je prudká s predsadenými bránami,“ opísala česká expertka Klára Křížová.

Boj o ďalšie glóbusy

Do pretekov nezasiahne ani líderka zjazdu Sofia Goggiová. Talianka sa zranila počas tréningu a sezóna sa pre ňu skončila.