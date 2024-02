Do prípravy trate v Jasnej dal množstvo energie, po Vlhovej páde cítil smútok a frustráciu

„Diskusie sa odohrávali iba na laickej úrovni. V odborných kruhoch bola zhoda, že trať bola vynikajúca. Áno, bola náročná. To v podstate povedali všetci, ale nebolo to nebezpečné ani nijak nevhodné,“ tvrdí Michal Kupčo, člen partie, ktorá pripravovala trať.

BRATISLAVA. Bola zjazdovka v Jasnej príliš ľadová? Mal sneh obsahovať toľko vody? Ak by trať nebola taká náročná, spadla by Petra Vlhová aj na nej?

„Fungujeme od roku 2007 ako firma, v ktorej máme niekoľko spolupracovníkov alebo pracovníkov na dohodu, ktorí s nami absolvujú rôzne podujatia. Je to vlastne eventová agentúra, ale špecializuje sa na športové podujatia a najmä na lyžiarske. V tom sme dobrí, to je naša špecializácia.“

„Pripravovali sme to veľmi dlho, pretože to bolo v covidovom období. Čína nie je veľmi dostupná krajina a museli sme si vybaviť aj víza. Aj samotné podujatie malo nejaké reštrikcie a pravidlá. Trvalo nám približne rok, aby sme o všetkom komunikovali a dotiahli detaily.“

„Brali sme to ako zadosťučinenie a veľkú výzvu. Z hľadiska profesie to bola obrovská skúsenosť. Na jednej strane bola zodpovednosť, na druhej strane radosť. Určite sme to zvládli. Na našu prácu boli veľmi dobré ohlasy.“

„Iná štruktúra, kvalita a vlhkosť. Najprv sme si podmienky iba obzreli a pri samotnej preparácii to už šlo veľmi ľahko.

Je to v podstate fyzika. Veľa sa nemení. Ide len o to správne odhadnúť čas a množstvo vody. Je dôležité si to správne naplánovať skrz počasie. Stretlo sa tam veľa skúsených ľudí, ktorí si vedeli so všetkým poradiť.“

Na zimných olympijských hrách pripravovali trate aj na technické aj na rýchlostné disciplíny.

„Princíp je ten istý, sú však rôzne špecifiká v rámci bezpečnosti, čo sa týka rýchlostných disciplín. Na rýchlostné disciplíny sa nerobí tak tvrdá trať.“