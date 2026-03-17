Trafila ju do hlavy krava a neodcestuje na sever Európy. Pomáhala pritom rodičom

Švajčiarska lyžiarka Jasmina Suterová mohla zabojovať vo finále Svetového pohára v nórskom Lillehammeri, ktoré sa bude konať od 19. do 25. marca.
Lenže netradičné zranenie ju o túto možnosť obralo, čo potvrdila aj na sociálnej sieti. Zúčastniť sa mala disciplín super-G a zjazd, no pre bolesť hlavy na sever Európy neodcestuje.
"Malá aktualizácia z mojej strany. Krátko pred Andorrou (podujatie sa konalo na prelome februára a marca, pozn.) ma trafila do hlavy krava (nesrandujem).
Stále som sa snažila dostať na finále SP, ale bohužiaľ to nevyšlo. Moja hlava teraz potrebuje nejaký čas na zotavenie, takže si dám malú pauzu," uviedla Suterová na sociálnej sieti.
V super-G jej patrí 28. miesto so 46 bodmi, v zjazde je zase 39. a nazbierala 15 bodov. Otázny je aj jej štart na národnom švajčiarskom šampionáte v St. Moritzi začiatkom apríla.
K nehode s kravou malo dôjsť v rodinnej maštali, kde pomáhala rodičom. Spočiatku sa nezdalo, že zranenie bude také vážne, no sama priznala, že potrebuje istý čas na zotavenie.