Boris Vlha: Veľa tímov sa sťažovalo na trať, organizátori sa báli

Slovincov podrobili kritike aj iné tímy, no domáci sa báli, že trať by v prípade kropenia vodou bola až príliš ľadová.

"Hnevalo nás to, ako bola trať pripravená. Bolo tam veľa snehu, mäkký podklad sa striedal s tvrdým. Neviem, kvôli čomu to nespreparovali s vodou. Mohli to urobiť už vo štvrtok. Vyhovárali sa, že to bolo vlani príliš ľadové.

Ale teraz bol dobrý základ. Vlani tam liali veľa vody, teraz stačilo málo. Veď bolo -10 až -15 stupňov, takže stačilo málo vody a bola by skvelá trať celý víkend," povedal Boris Vlha pre TASR.