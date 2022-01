Vlhová súcití s Holdenerovou. Shiffrinová je z Petry nervózna

Ukázala to aj v Kranjskej Gore, kde zvíťazila pred Wendy Holdenerovou zo Švajčiarska a Švédskou Annou Swennovou-Larssonovou.

„V náročných podmienkach mi to dalo zabrať, v druhom kole som však išla perfektne,“ načrtla Vlhová v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS).

„Postavil mi to, čo mi sedí, bola to trochu výhoda. Stále sa však snažím ísť naplno a dávať do toho všetko,“ reagovala Slovenka pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL).

Za Holdenerovou zaostala o osem stotín sekundy. Pred Mikaelou Shiffrinovou mala náskok 17 stotín sekundy. Vlhová vedela, že v druhej jazde musí útočiť.

Robila tak aj Shiffrinová, ktorá išla agresívne. Až tak, že sa jej to napokon vypomstilo a druhé kolo nedokončila.