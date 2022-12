Vlhová išla tréning zjazdu. Na body by jej chýbalo vyše pol sekundy

Ak by išlo o ostré preteky, poslednú bodovanú 30. priečku by obsadila Slovinka Ilka Štuhecová so stratou 2,94 s. Vlhovej by teda na body chýbalo viac ako pol sekundy.

Na pretekárky čaká vo štvrtok aj druhý tréning zjazdu. Následne v piatok sú na programe preteky. Ďalší zjazd sa bude konať v sobotu. V nedeľu zas bude na programe super-G.

Pre Petru Vlhovú pôjde o súťažnú premiéru v rýchlostných disciplínach v tejto sezóne.