Slováci ukončili účinkovanie v Turíne zlatom, domov si odvážajú historicky najviac medailí

„Je to potvrdenie toho, že Špeciálne olympiády skutočne dávajú príležitosť každému a nikto nie je vylúčený. Michal sa stal celosvetovým ambasádorom programu MATP, čo je tréningový program motorických zručností pre takýchto športovcov a je to ďalší historický míľnik pre Slovensko,“ vysvetľuje Eva Gažová.

Naopak, hviezdou sa stal Michal Dolinský, keď Slovensko prvýkrát na Svetových zimných hrách vôbec predstavilo ostatným krajinám možnosť zapojenia ľudí s viacnásobným znevýhodnením do športových aktivít prostredníctvom lyžovania na monoski. Jeho úsilie ocenila aj druhá dáma USA, manželka viceprezidenta JD Vancea, Usha.

No keďže naši športovci žijú a trénujú na Slovensku, verím, že ich príbeh a úspechy pomôžu rozšíriť povedomie o inklúzii cez šport aj u nás. Nestačí ich len prijať, ale akceptovať takých, akí sú,“ hovorí E. Gažová.

„Naším cieľom bolo ukázať, že slovenskí športovci s intelektuálnym znevýhodnením sú na rovnakej profesionálnej úrovni, ako športovci zo západných krajín, kde sa im venujú s oveľa väčšou podporou a dôrazom – a to sa aj podarilo.

Práve tento moment označuje Eva Gažová ako svoj najvýraznejší zážitok týchto zimných hier: „Bolo pre mňa mimoriadne emotívne, keď som vešala na krk medailu aj našim športovcom, Darinke Krihovej a Thomasovi Martoňovi, ktorí stáli na stupni víťazov, prehodiť s nimi pár slov, cítila som obrovskú hrdosť.“

Zodpovedná úloha čaká Špeciálne olympiády Slovensko aj v našej krajine - v najbližšej dobe budú organizovať Majstrovstvá Slovenska vo florbale a tiež Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v triatlone, pričom Slovensko je jediná krajina v rámci Európy, ktorá ich organizuje už štvrtýkrát za sebou.

Špeciálne olympiády Slovensko neustále rastú

Od roku 2017 sa počet členov Špeciálnych olympiád Slovensko z dvojciferného zvýšil až na štvorciferné číslo. Tento rast potvrdzuje, že šport ponúka deťom aj dospelým s intelektuálnym znevýhodnením nielen pravidelný pohyb, no tiež zmysluplné zaradenie do spoločnosti.

„Rodičia nám hovoria, že šport pomohol ich deťom získať kamarátov, sebadôveru a vtiahol ich do života. Chceme, aby každé dieťa malo možnosť zažiť radosť zo športu a rozvíjať sa," hovorí Eva Gažová a zdôrazňuje, že dvere Špeciálnych olympiád Slovensko sú otvorené všetkým.

A práve to je odkaz, ktorý chcú Špeciálne olympiády vyslať do slovenskej spoločnosti – že šport nie je len o pohybe, ale aj radosti, rozvoji a zapojení do komunity. Keď intelektuálne znevýhodnení športovci pravidelne trénujú, dokážu podávať fantastické výkony a zlepšovať sa spôsobmi, o ktorých možno ani netušili.

Tento pokrok im dodáva sebavedomie a uľahčuje im zaradenie do bežného života. Špeciálne olympiády Slovensko ponúkajú presne takýto kolektív, v ktorom každý športovec nájde svoje miesto.

„Otec Michala Dolinského, Miroslav, povedal krásnu vetu riaditeľovi Special Olympics International Timovi Shriverovi a vystihol celú pointu, keď povedal: Doteraz sme chodili na terapie, ale odteraz chodím s Miškom na tréningy,“ dodáva na záver E. Gažová.