Slovenskí paralukostrelci bojujú o zlaté medaily. Vyzvú nasadených Talianov

Slovenskí paralukostrelci majú na ME v Ríme šancu získať zlato v dvoch disciplínach. V sobotu budú o titul európskych šampiónov bojovať bratia Dávid a Denis Ivanovci v olympijskom luku a Martin Dorič s Marcelom Pavlíkom v kladkovom luku.
Dorič a Pavlík zlato obhajujú a vo finále ich čaká druhý nasadený turecký tandem Kenan Babaoglu, Abdullah Yorulmaz.
Ivanovci vyzvú najvyššie nasadených domácich zástupcov Davideho Bettoniho a Stefana Travisaniho.
Ivanovci sa stali paralympijským kolektívom roka v rámci ankety Športovec roka 2025 v SR a mladší Denis získal aj honor Talent roka spomedzi parašportovcov.
Spoločne sú držiteľmi striebra v súťaži tímov z vlaňajších septembrových paralukostreleckých MS v Kwangdžu v Kórejskej republike. Päťdesiatnik Pavlík (Lukostrelecký klub Bratislava) je päťnásobný medailista z ME v paralukostreľbe (3-0-2) a držiteľ dvoch bronzov z MS.
Ešte o tucet rokov zrelší Dorič (Kežmarský šíp 1992) bol okrem európskeho zlata z Ríma 2024 bronzový v tímoch na MS 2022. Informoval Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ).